مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

كشفت قناة "صدى البلد" أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي قرر الاستثمار بأمواله في نادي الزمالك.

ويلعب كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عامًا في صفوف نادي النصر منذ شهر يناير 2023 بعد انتقاله للدوري السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وتضرب الأزمات المالية أروقة الزمالك بقوة لتهدد الاستقرار الذي يعيشه الأبيض.

وبين سحب أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، وتأخر مستحقات اللاعبين، ومطالبات مالية من أندية أجنبية بخصوص صفقات الصيف الماضي، يواجه الزمالك تحديا مصيريا يتطلب تحركات عاجلة من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب من أجل ضمان استقرار الفريق.

وقالت القناة إن رونالدو قرر بالتشاور مع فريق عمله ضخ أموال للاستثمار في أندية بكل قارة بعد أن أصبح مساهمًا في شركة نادي النصر لكرة القدم.

كريستيانو رونالدو يفكر في استثمار أمواله بشركة الكرة في الزمالك.. مفاجأة حصرية#صدى_البلد #الماتش pic.twitter.com/svpaVHBHXx — صدى البلد (@baladtv) September 16, 2025

وأوضحت أن رونالدو سيستثمر أمواله في أحد أندية قارة أفريقيا وهناك مباحثات قادها فريق عمل النجم البرتغالي للمفاضلة بين الأهلي والزمالك.



وأشارت إلى أن العلاقات التي يملكها المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد وصداقته مع محمد جمال العاصي المدير التنفيذي بنادي ألميريا الإسباني لعبت دورًا كبيرًا في تقارب وجهات النظر مع فريق عمل رونالدو.



وأكدت أن رونالدو سيضخ أموالًا في شركة كرة القدم بنادي الزمالك التي سيتم إنشاؤها في الفترة القادمة بناء على هذه الاتصالات التي تمت في الساعات الماضية.



وكان رونالدو قد لعب ضد الزمالك بقميص النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، وتعادل الفريقان وقتها بهدف لكل منهما.



