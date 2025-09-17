الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة النصر ضد الزمالك

كشفت قناة "صدى البلد" أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي قرر الاستثمار بأمواله في نادي الزمالك.

ويلعب كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عامًا في صفوف نادي النصر منذ شهر يناير 2023 بعد انتقاله للدوري السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 

وتضرب الأزمات المالية أروقة الزمالك بقوة لتهدد الاستقرار الذي يعيشه الأبيض.

وبين سحب أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، وتأخر مستحقات اللاعبين، ومطالبات مالية من أندية أجنبية بخصوص صفقات الصيف الماضي، يواجه الزمالك تحديا مصيريا يتطلب تحركات عاجلة من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب من أجل ضمان استقرار الفريق.

 

وقالت القناة إن رونالدو قرر بالتشاور مع فريق عمله ضخ أموال للاستثمار في أندية بكل قارة بعد أن أصبح مساهمًا في شركة نادي النصر لكرة القدم.

وأوضحت أن رونالدو سيستثمر أمواله في أحد أندية قارة أفريقيا وهناك مباحثات قادها فريق عمل النجم البرتغالي للمفاضلة بين الأهلي والزمالك.


وأشارت إلى أن العلاقات التي يملكها المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد وصداقته مع محمد جمال العاصي المدير التنفيذي بنادي ألميريا الإسباني لعبت دورًا كبيرًا في تقارب وجهات النظر مع فريق عمل رونالدو.


وأكدت أن رونالدو سيضخ أموالًا في شركة كرة القدم بنادي الزمالك التي سيتم إنشاؤها في الفترة القادمة بناء على هذه الاتصالات التي تمت في الساعات الماضية.
 

وكان رونالدو قد لعب ضد الزمالك بقميص النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، وتعادل الفريقان وقتها بهدف لكل منهما. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة صدي البلد كريستيانو رونالدو النصر السعودي نادي الزمالك شركة نادي النصر لكرة القدم جون إدوارد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي بنادي ألميريا الإسباني

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

غرف الفندق حُجزت بالكامل، موعد وتفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ سيلينا جوميز

لقطات مروعة، الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين من مدينة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ارتفاع صنفين وانخفاض الزبدية

مبلغ "يقسم الوسط"، عقوبة ترويج شائعات عن جودة مياه الشرب في تعديلات القانون

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads