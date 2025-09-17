الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

ما بين رسالة تحذير وطمأنة، الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر المتوقعة

طقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر التي المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.


كما توقعت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

 
وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.


وأضافت: “تبقى الظاهرة المؤثرة صباحًا هي الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري”.

حالة الطقس اليوم

أما تفاصيل طقس اليوم فقد توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا على أغلب الأنحاء.


وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية.

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

 

كما كشفت الأرصاد أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أما عن نشاط الرياح فقد أوضحت أن مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد تشهد نشاطا للرياح.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة الجوية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 40: 50) كم/ س، وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5 ) متر.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر وجاء كالتالي:


 

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

