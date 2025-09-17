أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن إصابة إمام عاشور نجم النادي الأهلي بـ"فيروس A" الأمر الذي أثار قلقا كبيرا بين جماهير القلعة الحمراء.

وقال “شوبير”، في تصريحات تلفزيونية: "إصابة إمام كانت في المعسكر وهذا أخف فيروس قد يصيب الإنسان، ومشكلة هذا المرض أن اللاعب سيوضع في بيئة معينة حتى لا ينقل العدوى للآخرين وهناك نظام طعام معين سيوضع له ما قد يتسبب في هبوط وزنه"، مشيرا إلى أن مروان عطية كان متوجدا معه في الغرفة والحمد لله سليم ولم يصب بالعدوى.

وأوضح “شوبير” أن سبب إصابة “عاشور” بـفيروس A كان نتيجة أكلة فاسدة تناولها اللاعب منذ 6 أسابيع خارج المنزل وبدأت آثارها تظهر عليه منذ أيام فقط.

وأضاف أن حالة اللاعب تحسنت كثيرًا عن الأيام الماضية ووظائف الجسم جيدة، ولكن سيتم وضعه تحت الملاحظة وتحديد موعد خروجه راجع لرأي الأطباء".

إصابة إمام عاشور بفيروس A

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي في بيان رسمي أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس الكبدي A».

اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

تم اتخاذ إجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.