حملات أمنية متواصلة في أسوان والقضاء على عنصر إجرامي شديد الخطورة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود المبذولة التي قامت بها مديرية الأمن من خلال الدوريات الشرطية والحملات والكمائن المتحركة، استكمالًا للحملات الأمنية المكثفة التي تنظمها مديرية أمن أسوان لاستتباب الأمن والأمان بكافة ربوع المحافظة.

ونجحت قوات الأمن في القضاء على عنصر إجرامى شديد الخطورة على ذمة قضايا قتل وسرقة وحيازة سلاح ومخدرات وذلك بنطاق مناطق عزب كيما بمدينة أسوان ، والشلال والمنطقة الصناعية بالعلاقى وبعد محاولته الفرار من قبضة العناصر الشرطية وتبادل إطلاق النيران معها.

وفى السياق ذاته، تأكد عدم صحة ما تم تداوله على موقع الفيس بوك من خلال صفحة أحد الأشخاص يدعى فيها إعتداء بلطجية على طبيب ونجله بالطريق البديل لطريق السادات، بينما تبين بأن الواقعة الحقيقية هو قيام طبيب بعمل محضر بقسم الشرطة يتهم فيه زميل ابنه بالاعتداء على نجله أمام أحد المدارس الخاصة المجاورة لزمام الطريق البديل لطريق السادات.

وفى الوقت نفسه شهدت مراكز ومدن المحافظة بتنظيم العديد من الحملات الأمنية التى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المرورية سواء لقائدى المركبات أو لمخالفات ترخيص أو خطوط سير لسيارات السرفيس والتوكتوك والتروسيكل والموتسيكل، فضلًا عن الأشخاص المتهمين على ذمة قضايا تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بشأنهم، بالإضافة عن الأشخاص من الجنسيات المختلفة الذين قاموا بالهجرة الغير شرعية والتسلل عبر الحدود دون إجراءات شرعية وقانونية حيث تمت إحالة أصحاب هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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