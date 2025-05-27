الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

ما أشبه اليوم بالبارحة، مأساة "حبيبة الشماع" تتكرر مع عاملة نظافة بأكتوبر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

في واقعة مأساوية جديدة أعادت إلى الأذهان حادثة "حبيبة الشماع"، استقلت عاملة نظافة سيارة ميكروباص من طراز "سوزوكي" بمدينة أكتوبر في طريقها إلى عملها، لكنها فوجئت بالسائق يوجه إليها عبارات تحرش لفظي، قبل أن يشهر في وجهها سلاحا مهددا إياها.

 

وفي محاولة يائسة للنجاة، لم تجد المرأة سبيلا للهروب سوى أن تلقي بنفسها من السيارة أثناء سيرها، ما أسفر عن إصابتها بعدة جروح وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

 

جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السائق المتهم، بعد أن أدلت السيدة بمواصفاته وأرقام السيارة.


وتباشر جهات التحقيق عملها في الواقعة، حيث قررت طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وسماع أقوال المصابة فور تحسن حالتها الصحية، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

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حبيبة الشماع اكتوبر مأساة حبيبة الشماع مدينة أكتوبر

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