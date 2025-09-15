أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يقطع إجازته ويحضر مران الفريق.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة بشأن طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة.. الأهلي يجمد مستحقات اللاعبين حتى عودة الانتصارات

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك ،

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه التليفزيوني، عن قرار جديد اتخذته إدارة النادي الأهلي في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يستعد لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الساعات المقبلة، وتحديدا قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

قطع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إجازته التي حصل عليها مؤخرا للراحة، وعاد إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم الاثنين بسبب تعادل الفريق مع إنبي مساء أمس في الدوري.

تواصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، لتحفيز الفريق الذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدوري التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر للأندية التي تأهلت لهذا الدور، متضمنا توقيت المبارايات والملاعب المستضيفة لها.

حقق الشارقة الإماراتي فوزا مثيرا أمام ضيفه الغرافة القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بداية كارثية للموسم الحالي من بطولة الدوري المصري، بعد احتلاله المركز الخامس عشر بجدول الترتيب بعد الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

خطف فريق الوحدة الإماراتي فوزا قائلا أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زايد آل نهيان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

