الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، حقق الشارقة الإماراتي فوزا مثيرا أمام ضيفه الغرافة القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أحرز هدف التقدم الأول لصالح الغرافة اللاعب ياسين براهيمي في الدقيقة 33 من اللقاء، ثم عزز خوسيلو التقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45+4

وفي الشوط الثاني انتفض أصحاب الأرض، وأدركوا التعادل بهدفين متتاليين في الدقيقة 60 عن طريق راي ماناج، والدقيقة 62 عن طريق عثمان كامارا.

ثم عاود الغرافة التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 73 عن طريق خوسيلو، قبل أن يدرك الشارقة التعادل عن طريق راي ماناج في الدقيقة 90+1

وتشهد الدقيقة 10+ 90' قمة الإثارة، حيث خطف اللاعب إيجور كورنادو هدف الفوز الرابع للشارقة في مرمى الغرافة

أعلن الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه الغرافة القطري في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الشتارقة الإماراتي، فيتو

تشكيل فريق الشارقة أمام الغرافة

دخل فريق الشارقة مباراته أمام الغرافة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: درويش محمد.

خط الدفاع: فلاديمير بريجوفيك، مارو كاتينيك، يومين تشو، خالد الظنحاني

خط الوسط: ماركوس ميلوني، جرونيمي بوبليتي، فيتا فيتاي، شاهين عبد الرحمن.

خط الهجوم: لوان بيريرا، راي ماناج.

تشكيل الغرافة أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا

فيما دخل فريق الغرافة القطري مباراته أمام الشارقة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: خليفة بابكر ندياي

خط الدفاع: ديم تراوري – جانج هيون سو – أيوب محمد

خط الوسط: فرجاني ساسي – ألفارو دجالو – فابريسيو دياز – ريان أحمد العلي

خط الهجوم: خوسيلو – محمد مونتاري – ياسين براهيمي

مباراة الشارقة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

يُعدّ هذا اللقاء تحديًا كبيرًا لفريق الشارقة في مستهل مشواره الآسيوي، حيث يسعى لتحقيق الفوز الأول الذي يعزز موقفه في المجموعة ويمنحه دفعة معنوية كبيرة للمباريات القادمة، وهو ما يجعل التركيز على كل تفصيلة في هذا التشكيل ضروريًا لبناء أساس قوي لمشوار الفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

