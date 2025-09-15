الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالمواعيد والملاعب، جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

كأس مصر، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدوري التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر للأندية التي تأهلت لهذا الدور، متضمنا توقيت المبارايات والملاعب المستضيفة لها. 

قرعة كأس مصر، أجرت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، أمس الأحد، مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر، موسم 2025-2026.

وأقيمت القرعة في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور مندوبي أندية دوري المحترفين، ودوري القسم الثاني "ب"، والقسمين الثالث والرابع.

جدول مباريات الدوري التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر 

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بلجوء جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 إلى ضربات الترجيح مباشرة حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، دون لعب أشواط إضافية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 بدون حضور جماهيرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة كأس مصر ادارة المسابقات باتحاد الكرة دوري المحترفين دوري القسم الثاني ب

مواد متعلقة

رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

أبو ريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

مواجهات قوية في التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

اتحاد الكرة يكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

مصر وتركيا ترفضان سياسات حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم

إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر

لم يتحدث للاعبين، كواليس ظهور الخطيب في الأهلي اليوم بعد التعادل مع إنبي

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

هل يحق للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads