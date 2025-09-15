بالمواعيد والملاعب، جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

كأس مصر، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدوري التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر للأندية التي تأهلت لهذا الدور، متضمنا توقيت المبارايات والملاعب المستضيفة لها.

قرعة كأس مصر، أجرت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، أمس الأحد، مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر، موسم 2025-2026.

وأقيمت القرعة في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور مندوبي أندية دوري المحترفين، ودوري القسم الثاني "ب"، والقسمين الثالث والرابع.

جدول مباريات الدوري التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بلجوء جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 إلى ضربات الترجيح مباشرة حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، دون لعب أشواط إضافية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 بدون حضور جماهيرى.

