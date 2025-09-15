الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التوأم يتواصلان مع أسامه نبيه لتحفيز منتخب الشباب قبل بطولة كأس العالم

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

منتخب الشباب، تواصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، لتحفيز الفريق الذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، والتى تنطلق يوم 27 سبتمبر الجاري، وتمتد حتى 19 أكتوبر المقبل.

وتمني التوأم لأسامة نبيه التوفيق في بطولة كأس العالم وتقديم مستوى مميز، وتحقيق مركز متقدم في بطولة العالم.

أسامة نبيه يشكر التوأم على دعمهما

وحرص أسامه نبيه على توجيه الشكر للتوأم، والتأكيد على نقل هذا الاتصال للاعبين، وأن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتابع عدد منهم تمهيدًا للاستعانة بأي لاعب منهم يظهر بمستوى مميز.

من جهته، طالب أسامة نبيه اللاعبين بالتركيز الشديد استعدادًا لبطولة كأس العالم التي تمثل أهمية كبيرة فى مسيرتهم، مؤكدا على ثقته فيهم وفي قدرتهم على أن يحققوا أحلام الجماهير المصرية.

منتخب مصر يستعد لمونديال الشباب، فيتو 
منتخب مصر يستعد لمونديال الشباب، فيتو 

موعد ودية منتخب مصر أمام بنما

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره بنما يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر، وتنطلق أحداثها في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

قوام بعثة منتخب مصر للشباب

وغادرت القاهرة فجر أمس السبت، بعثة مصر مصر للشباب التي ضمت حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، محمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين وأحمد ممدوح أخصائيي التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب

كما ضمت البعثة قائمة منتخب مصر في البطولة وهم عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب حسام حسن إبراهيم حسن الجهاز الفني للمنتخب الاول بعثة منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم للشباب

مواد متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب

كلنا وراكم وبنشجعكم، حساب اتحاد الكرة يعرض قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب

موعد مباراة منتخب مصر أمام بنما استعدادا لمونديال الشباب بتشيلي

تفاصيل معسكر منتخب الشباب الختامي استعدادا لكأس العالم.. بعثة الفراعنة تطير إلى تشيلي للمشاركة بالمونديال.. قلق جماهيري من ضعف الإعداد.. 23 لاعبا في القائمة.. وودية بنما تجهز مصر لمواجهة اليابان

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

تصدع في اتفاقيات الإبراهيمية: مغادرة السفير البحريني لتل أبيب دون بديل

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر