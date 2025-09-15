الخطيب يقطع إجازته ويعود للأهلي لحضور مران الفريق

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب، رئيس النادي، قطع إجازته التي حصل عليها مؤخرا للراحة، وعاد إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم الاثنين.

وأكد المصدر أن الخطيب توجه فور وصوله إلى ملعب مختار التتش، لمتابعة مران فريق كرة القدم، في ظل التطورات الأخيرة داخل الفريق عقب التعادل مع إنبي في الدوري.

وتأتي عودة الخطيب بعد أيام قليلة من قراره المفاجئ بالاعتذار عن استكمال مهمته في رئاسة الأهلي وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، بسبب حالته الصحية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

