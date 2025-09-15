لم يتحدث للاعبين، كواليس ظهور الخطيب في الأهلي اليوم بعد التعادل مع إنبي

قطع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إجازته التي حصل عليها مؤخرا للراحة، وعاد إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم الاثنين بسبب تعادل الفريق مع إنبي مساء أمس في الدوري.

تفاصيل تواجد الخطيب في الأهلي

وقال مصدر داخل الأهلي إنه توجه إلى ملعب مختار التتش بعد اجتماع مطول مع سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، ليجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وعماد النحاس المدير الفني للفريق.

وكشف المصدر أن الخطيب خلال الجلسة مع الثلاثي أكد أنه لن يترك الفريق في هذه المرحلة الحرجة رغم حاجته للراحة قبل سفره لاستكمال برنامجه العلاجي بالخارج.

واختتم الخطيب يومه بمتابعة مران الفريق من أرض الملعب، دون توجيه أي حديث لللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

