أرقام كارثية، ثغرة دفاع الأهلي كلمة السر في تراجع النتائج

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بداية كارثية للموسم الحالي من بطولة الدوري المصري، بعد احتلاله المركز الخامس عشر بجدول الترتيب بعد الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

الأهلي حقق بداية ولا أسوأ خلال الموسم الحالي من الدوري المصري بعد ما حقق فوز وحيد فقط أمام فاركو، مقابل التعادل في 3 مواجهات والخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد مع الوضع في الاعتبار أن الأهلي كان (باي) في أحد الجولات الستة في المسابقة حيث خاض 5 مواجهات.

الأهلي تعادل مع مودرن سبورت وأيضا غزل المحلة وأمس أمام إنبي كما أقال مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وعين عماد النحاس مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

أرقام كارثية لخط دفاع الأهلي في الدوري المصري

ورغم كل التغييرات التي يحاول مسئولو الأهلي القيام بها للعودة إلى المسار الصحيح، إلا أن خط دفاع الفريق بات بمثابة اللغز، خاصة أن الفريق تلقى 6 أهداف خلال 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري المصري، بمعدل 1.2 هدف في كل مباراة، كما تلقى الفريق 6 أهداف خلال 3 مباريات في كأس العالم للأندية بمعدل هدفين في كل مباراة.

الأغرب أن الأهلي فشل في الخروج بشباك نظيفة في أي مباراة سجل خلالها أهدافا، ولم يخرج بشباك نظيفة إلا مرتين وانتهت المواجهتين بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، وغزل المحلة بالجولة من الدوري المصري.

نقص واضح في خط دفاع الأهلي

ورغم نجاح إدارة الأهلي في ضم صفات نارية على مستوى الهجوم والوسط، مثل أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي ومحمود تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف إلا أن هناك نقص واضح في مراكز الدفاع، حيث اكتفى الأهلي في آخر موسمين بضم مصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي في قلب الدفاع وجميعهم لم ينجوا في سد فراغ محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، بجانب كثرة الإصابات في خط الدفاع للثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم.

وفي مركز الظهير الأيسر، كان هناك كريم الدبيس وعلي معلول ويحيى عطية الله، ورحلوا جميعا ليكتفي الأهلي بالتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا كيلوباترا، لكنه يعاني من إصابات متكررة، ليضطر الأهلي للاعتماد على احمد نبيل كوكا لاعب الوسط المدافع أو كريم فؤاد الظهير الأيمن في الجبهة اليسرى، بالإضافة إلى عدم وجود بديل في الجبهة اليمنى لمحمد هاني في ظل الاعتماد على كريم فؤاد في الظهير الأيسر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

