الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يستعد لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الساعات المقبلة، وتحديدا قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

الزمالك يصرف جزءا من مستخقات اللاعبين

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين أبدوا استياءهم من تأخر حصولهم على مستحقاتهم بشكل منتظم، رغم تصدر الزمالك لجدول المسابقة، وهو ما دفع الإدارة للتحرك وصرف دفعة جديدة لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز.

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

الزمالك يجهز قسط صفقة بانزا لتفادي شكوى الفيفا

غدا، فحوصات طبية لثنائي الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

