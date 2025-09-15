الأهلي يجمد مستحقات اللاعبين حتى عودة الانتصارات

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه التليفزيوني، عن قرار جديد اتخذته إدارة النادي الأهلي في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شوبير أن مسئولي القلعة الحمراء قرروا تجميد جميع المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين عودة الفريق إلى الانتصارات من جديد، وذلك في ظل تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

