الوحدة يخطف فوزا قاتلا 2-1 أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، خطف فريق الوحدة الإماراتي فوزا قائلا أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زايد آل نهيان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم اتحاد جدة بهدف سجله اللاعب ستيفن برجوين في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم تعادل كايو كاليدو للوحدة في الدقيقة 62

وخطف علاء الدين زوهر هدفا قائلا للوحدة الإماراتي في الدقيقة الأخيرة من الوثت بدل الضائع 90+8، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في مستهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

وشهدت الدقيقة 34 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع اتحاد جدة مهند الشنقيطي بسبب التدخل العنيف ضد لاعب الوحدة الإماراتي، ليكمل الفريق السعودي المباراة بعشرة لاعبين

وأعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الوحدة الإماراتي

بنزيما يغيب للإصابة

شهدت قائمة اتحاد جدة لمواجهة الوحدة في دوري أبطال آسيا، غياب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم النمور نظرًا للإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي، دانيلو بيريرا، سعد ال موسى، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي، حسام عوار، فابينيو

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، صالح الشهري، موسى ديابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أسامة المرمش، محمد العبسي، كارلو سيميتش، عوض الناشري، معاذ فقيهي، محمدو دومبيا، روجر فيرنانديز، ياسين آل جابر، حامد الغامدي، أحمد الغامدي، عبد الرحمن العبود.

تشكيل الوحدة الإماراتي أمام إتحاد جدة

فيما دخل الوحدة الإماراتي مباراته أمام إتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمة: زايد الحمادي

الدفاع: علاء الدين زوهر - محمد قرباني - لوكاس بيمنتا - روبن أمارال

الوسط: جادسوم - فافور إينيكا أوغبو - كايو كاليدو - دوسان تاديتش - فاكوندو كروسبزكي

الهجوم: عمر خربين

مواجهات اتحاد جدة

ومن المنتظر أن يواجه اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، كل من: الوحدة الإماراتي، شباب أهلي دبي، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، ناساف الأوزبكي، الغرافة القطري، السد القطري.

