ليفربول يتعرض لخسارة مالية ضخمة بسبب محمد صلاح، ما القصة؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، أن نادي ليفربول سيخسر مبلغًا ضخمًا إذا قرر بيع نجمه المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

معركة محمد صلاح مع أرني سلوت وإدارة ليفربول

ودخل صلاح في معركة كبرى مع ليفربول، على إثر تصريحاته التي جاءت عقب مباراة ليدز يونايتد في الجولة 15 للبريميرليج.

وكانت مباراة ليدز هي الثالثة على التوالي التي لم يبدأها صلاح بشكل أساسي، والثانية التي لم يحصل فيها على أي دقيقة لعب.

وخرج محمد صلاح عقب المباراة، وأكد أن علاقته بمدربه الهولندي آرني سلوت كانت جيدة لكن لا توجد علاقة الآن، وأن هناك أشخاص تريد رحيله عن صفوف الريدز.

تلك التصريحات دفعت ليفربول وسلوت لاستبعاد صلاح تمامًا من المباراة التالية أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

عودة صلاح أمام برايتون

وعاد مو للمشاركة مع ليفربول في مباراة برايتون الماضية، حيث دخل كبديل في الشوط الأول، بعد إصابة جو جوميز، وصنع الهدف الثاني لفريقه.

ليفربول يعيد النظر في بيع محمد صلاح

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول قد يعيد النظر في إمكانية رحيل محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لانخفاض قيمته السوقية بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول لن يحصل على أقل من 30 مليون جنيه إسترليني، حال بيعه الشهر المقبل.

وسبق ورفض ليفربول عرضًا من اتحاد جدة السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني قبل أقل من عام ونصف.

وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول، في صيف 2017، قادمًا من روما، مقابل ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الوقت، ساهم قائد منتخب مصر في تتويج ليفربول بكل الألقاب الممكنة، وتمكن من أن يصبح رابع الهدافين التاريخيين في البريميرليج.

