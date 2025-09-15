أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول .. القبض على أطراف مشاجرة دامية فى حلوان …المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا: مكنتش بحط السم في أكل حمايا وحماتي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتحرش لفظيًا بفتاة أثناء سيرها برفقة شقيقها الطفل (7 سنوات) بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والتعدي عليهما بالسب والضرب.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 عاطلين و6 سيدات لـ11 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والساحل وأول 6 أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور تضمن ادعاءات بسير نجل ضابط شرطة سابق برعونة، واصطدامه بطالب دون ضبطه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفى مشاجرة حدثت بين طرف أول: عاطل مصاب بجروح متفرقة وله معلومات جنائية، وطرف ثانٍ: أقاربه 3 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بترويج المواد المخدرة بمدينة حلوان.

استمعت محكمة جنايات المنيا الي دفاع المتهمة بقتل زوجها واطفاله الستة بقرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ووجهت المحكمة عدة اسئلة الي المتهمة.

قررت نيابة المعادي الجزئية التحفظ على أجنبي 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، بتهمة التحرش بسيدة داخل نادي رياضي شهير بمنطقة المعادي.

قررت محكمة الأسرة بالنزهة تأجيل الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري.

جرت أول مواجهة بين المتهمة بقتل الأطفال الستة في قرية دلجا بـ مركز ديرمواس بمحافظة المنيا وضرتها والدة الضحايا داخل محكمة جنايات المنيا، وجلست الأخيرة في قاعة المحكمة رفقة أهل المجني عليهم، فيما جلست الأولى مكبلة بالكلبشات حاملة طفلتها الرضيعة خارج قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله قيام قوات الشرطة باستهداف أحد الأشخاص داخل منزله في أسيوط مما أسفر عن مصرعه وضبط نجله دون وجه حق.

أمرت نيابة النزهة بإحالة قواد و7 فتيات، لمحكمة الجنح، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية متخذين من ناد صحي ستارا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.