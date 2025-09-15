أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول .. القبض على أطراف مشاجرة دامية فى حلوان …المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا: مكنتش بحط السم في أكل حمايا وحماتي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الأمن يكشف ملابسات واقعة تحرش واعتداء بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتحرش لفظيًا بفتاة أثناء سيرها برفقة شقيقها الطفل (7 سنوات) بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والتعدي عليهما بالسب والضرب.
القبض على تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 عاطلين و6 سيدات لـ11 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والساحل وأول 6 أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
الداخلية تكشف حقيقة منشور عن دهس طالب على يد نجل ضابط سابق بالإسماعيلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور تضمن ادعاءات بسير نجل ضابط شرطة سابق برعونة، واصطدامه بطالب دون ضبطه.
ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد تداول فيديو على مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفى مشاجرة حدثت بين طرف أول: عاطل مصاب بجروح متفرقة وله معلومات جنائية، وطرف ثانٍ: أقاربه 3 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.
القبض على 5 أشخاص بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة في حلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بترويج المواد المخدرة بمدينة حلوان.
المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا: مكنتش بحط السم في أكل حمايا وحماتي
استمعت محكمة جنايات المنيا الي دفاع المتهمة بقتل زوجها واطفاله الستة بقرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ووجهت المحكمة عدة اسئلة الي المتهمة.
التحفظ على أجنبي بتهمة التحرش بسيدة داخل ناد شهير في المعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية التحفظ على أجنبي 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، بتهمة التحرش بسيدة داخل نادي رياضي شهير بمنطقة المعادي.
تأجيل دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته لـ 21 سبتمبر
قررت محكمة الأسرة بالنزهة تأجيل الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري.
المواجهة الأولى بين المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدتهم (فيديو)
جرت أول مواجهة بين المتهمة بقتل الأطفال الستة في قرية دلجا بـ مركز ديرمواس بمحافظة المنيا وضرتها والدة الضحايا داخل محكمة جنايات المنيا، وجلست الأخيرة في قاعة المحكمة رفقة أهل المجني عليهم، فيما جلست الأولى مكبلة بالكلبشات حاملة طفلتها الرضيعة خارج قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
قتل وبحوزته ترسانة سلاح، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استهداف شخص بأسيوط (صور)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله قيام قوات الشرطة باستهداف أحد الأشخاص داخل منزله في أسيوط مما أسفر عن مصرعه وضبط نجله دون وجه حق.
إحالة قواد و7 فتيات للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة
أمرت نيابة النزهة بإحالة قواد و7 فتيات، لمحكمة الجنح، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية متخذين من ناد صحي ستارا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
