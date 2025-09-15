الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

المتهمين
المتهمين

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 عاطلين و6 سيدات لـ11 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والساحل وأول 6 أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

تفاصيل الضبط

أسفرت الحملات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 26 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال هؤلاء الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الاطفال جرائم التسول الداخلية مباحث رعاية الأحداث القاهرة الجيزة

مواد متعلقة

ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

القبض على صاحب محل سب سيدة صورته خلال مشاجرة مع سائق بالمنوفية

الأمن يساعد سيدة مسنة مريضة في البحيرة للوصول إلى المستشفى

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

ضبط سائق ميني باص اعتدى على مواطن وسار عكس الاتجاه بالجيزة

ضبط قضايا بـ9 ملايين خلال يوم واحد، ضربات أمنية ضد الاتجار بالنقد الأجنبي

حملات مرورية تضبط 114 ألف مخالفة و127 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

قتل وبحوزته ترسانة سلاح، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استهداف شخص بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي لشعب إسرائيل: ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة السيسي: نواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة