القبض على تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 عاطلين و6 سيدات لـ11 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والساحل وأول 6 أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

تفاصيل الضبط

أسفرت الحملات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 26 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال هؤلاء الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

