ضبط شخص بالإسكندرية لتصوير وبث مقاطع منافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم بتصوير مشاهد منافية للآداب تمثل اعتداءً على القيم المجتمعية، ونشرها على حساباته بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع ودلائل تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

