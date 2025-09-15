التحفظ على أجنبي بتهمة التحرش بسيدة داخل ناد شهير في المعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية التحفظ على أجنبي 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، بتهمة التحرش بسيدة داخل نادي رياضي شهير بمنطقة المعادي.

التحرش بسيدة داخل نادي شهير بالمعادي

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشورا مدعوما بصور تضمن تضرر إحدى السيدات من تحرش أحد الأشخاص بها لفظيًّا بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر الجارى تلقي قسم شرطة المعادي بالقاهرة بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظيًا خلال تواجدها بأحد الأندية بدائرة القسم.

وتمكن رجال مباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

