ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفى مشاجرة حدثت بين طرف أول: عاطل مصاب بجروح متفرقة وله معلومات جنائية، وطرف ثانٍ: أقاربه 3 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأفادت التحريات بأن سبب المشاجرة كان قيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، وحال اعتراضه لهم قاموا بالتعدى عليه وإحداث إصاباته المشار إليها.

تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

