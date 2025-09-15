الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة تحرش واعتداء بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتحرش لفظيًا بفتاة أثناء سيرها برفقة شقيقها الطفل (7 سنوات) بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والتعدي عليهما بالسب والضرب.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، إلا أنه تم تحديد صاحبة مقطع الفيديو (مقيمة بدائرة القسم). 

وبسؤالها أوضحت أنه بتاريخ 13 الجاري قام أحد الأشخاص بمعاكستها لفظيًا، وأثناء معاتبة شقيقها له تعدى عليهما بالضرب والسب، كما حاول والده دفعها لانتزاع هاتفها لمنعها من التصوير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق ونجله – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم). وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حرصها على سرعة التعامل مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن جرائم التحرش والاعتداءات، وضبط مرتكبيها.

