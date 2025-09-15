الأمن يكشف ملابسات واقعة تحرش واعتداء بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتحرش لفظيًا بفتاة أثناء سيرها برفقة شقيقها الطفل (7 سنوات) بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والتعدي عليهما بالسب والضرب.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، إلا أنه تم تحديد صاحبة مقطع الفيديو (مقيمة بدائرة القسم).

وبسؤالها أوضحت أنه بتاريخ 13 الجاري قام أحد الأشخاص بمعاكستها لفظيًا، وأثناء معاتبة شقيقها له تعدى عليهما بالضرب والسب، كما حاول والده دفعها لانتزاع هاتفها لمنعها من التصوير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق ونجله – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم). وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حرصها على سرعة التعامل مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن جرائم التحرش والاعتداءات، وضبط مرتكبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.