الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة منشور عن دهس طالب على يد نجل ضابط سابق بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور تضمن ادعاءات بسير نجل ضابط شرطة سابق برعونة، واصطدامه بطالب دون ضبطه.

تفاصيل الواقعة الحقيقية

وبالفحص تبين عدم صحة تلك المزاعم، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 12 سبتمبر الجاري، حيث تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغًا بوقوع حادث اصطدام لسيارة يقودها شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، نجل عميد شرطة بالمعاش، مقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، بالطالب المجني عليه والمقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، أثناء توقفه بجوار والدته على جانب الطريق.
الحادث أسفر عن وفاة الطالب في الحال، وتم ضبط قائد السيارة في حينه، وبمواجهته أقر باختلال عجلة القيادة أثناء محاولته تفادي إحدى السيارات، مما أدى إلى انحراف مركبته واصطدامه بالمجني عليه عن غير قصد، وهو ما أكدته والدة المتوفى.

الإجراءات القانونية

جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات. كما تواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مروجي الادعاءات المغلوطة عبر مواقع التواصل.
 

حادث الاسماعيلية نجل ضابط شرطة سابق وزارة الداخلية دهس طالب اخبار الحوادث النيابة العامة

عاجل
