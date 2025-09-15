الإثنين 15 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته لـ 21 سبتمبر

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد، فيتو

 قررت محكمة الأسرة بالنزهة تأجيل الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق  إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

كان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، قد أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعد خروجه في فيديو اشتكى منه من معاملة أبنائه وتسببهم في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهم.

من جانبه علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات إبراهيم سعيد، وتعبيره عن ألمه من موقف أبنائه تجاهه، مؤكدًا أن هذه المواقف المؤلمة تتطلب الصبر والحكمة من الطرفين.

وقال الشيخ أحمد: "الإسلام دين الرحمة والتكافل، وقد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم، وحرّم العقوق بكل أشكاله، وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى في حالة الخلاف أو التقصير".

محكمة الأسرة بالنزهة اللاعب السابق ابراهيم سعيد إبراهيم سعيد

