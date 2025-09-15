الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة قواد و7 فتيات للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة

احالة قواد و7 فتيات
احالة قواد و7 فتيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

أمرت  نيابة النزهة بإحالة قواد و7 فتيات، لمحكمة الجنح، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية متخذين من ناد صحي ستارا لممارسة نشاطهم الإجرامي.


البداية كانت عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم كان يدير النادي الصحي لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.


وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي وبصحبته 7 سيدات، و5 أشخاص آخرين (بينهم 2 لهم معلومات جنائية).

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة وزارة الداخلية ممارسة أعمال منافية للآداب الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس متهم بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

حبس 4 أشخاص بتهمة استغلال ناد صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads