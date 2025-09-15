إحالة قواد و7 فتيات للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة

أمرت نيابة النزهة بإحالة قواد و7 فتيات، لمحكمة الجنح، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية متخذين من ناد صحي ستارا لممارسة نشاطهم الإجرامي.



البداية كانت عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم كان يدير النادي الصحي لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي وبصحبته 7 سيدات، و5 أشخاص آخرين (بينهم 2 لهم معلومات جنائية).

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

