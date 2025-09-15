الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين مقيمين بدائرة القسم:

الطرف الأول: شخصان وشقيقتهما التي أصيبت بجرح قطعي باليد.

الطرف الثاني: أحد الأشخاص وزوجته، أصيبا بجروح قطعية.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة نتيجة لهو الأطفال، تطورت إلى تعدي كل طرف على الآخر بالضرب، مما أسفر عن الإصابات المذكورة.

 

الإجراءات الأمنية

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

