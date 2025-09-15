الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين مقيمين بدائرة القسم:

الطرف الأول: شخصان وشقيقتهما التي أصيبت بجرح قطعي باليد.

الطرف الثاني: أحد الأشخاص وزوجته، أصيبا بجروح قطعية.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة نتيجة لهو الأطفال، تطورت إلى تعدي كل طرف على الآخر بالضرب، مما أسفر عن الإصابات المذكورة.

الإجراءات الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.