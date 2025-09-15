ضبط متهم بالنصب على المواطنين زعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني، وممارسته أعمال الدجل والشعوذة، إضافة إلى الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم – وله معلومات جنائية – اعتاد ممارسة نشاطه غير المشروع والإيقاع بضحاياه بادعاءات وهمية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت تورطه في ممارسة هذا النشاط.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الجرائم المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

