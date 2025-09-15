الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تجاوز فرد شرطة بالقاهرة، وإنهاء خدمته

أوضح مصدر أمني أنه بشأن مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ارتكاب فرد شرطة، يعمل بأحد أقسام القاهرة تجاوزًا مسلكيًا، فقد تبين أن الواقعة سبق فحصها في وقتها.

إنهاء خدمة الشرطي المخالف

أضاف المصدر أن نتائج التحقيقات أثبتت صحة التجاوز المنسوب إلى فرد الشرطة المشار إليه، وتم اتخاذ القرار بإنهاء خدمته فورًا.

التزام الداخلية بالثوابت

وأكد أن وزارة الداخلية لا تألو جهدًا في مواجهة أي تجاوزات قد تصدر من عناصرها، وتتخذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين وفقًا لثوابتها الراسخة في الحفاظ على الانضباط واحترام حقوق المواطنين.

