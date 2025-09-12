تطور جديد في قضية مقتل محامي داخل شقته بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين تسببو بوفاة محامٍ شاب يُدعى "عبد الرحمن وحيد"، إثر إصابته بعد سقوطه من الطابق الرابع، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل محامٍ بمنطقة حلوان بالقاهرة، إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، بعدما تعرض لهجوم من مجموعة متهمين داخل شقته، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية عندما تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد بسقوط محامٍ من شرفة منزله الكائن بالدور الرابع، ليُنقل على الفور إلى مستشفى 15 مايو، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة.

تفاصيل التحريات

أكدت التحريات أن المجني عليه كان يعيش بمفرده داخل شقته، وأن المتهمين اقتحموا منزله عن طريق الخطأ، بعدما توجهوا لترهيب إحدى السيدات اتهموها بسرقة هاتف محمول منهم، إلا أنهم أخطأوا العنوان، ودخلوا شقة المحامي بدلًا منها.

وأوضحت المصادر أن المحامي فوجئ بالمتهمين داخل شقته، فأصيب بحالة من الفزع، وحاول الاستنجاد بالجيران عبر شرفة منزله، لكن توازنه اختل وسقط من الطابق الرابع، ما تسبب في وفاته على الفور.

جهود الأمن والقبض على المتهمين

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في تحديد هوية المتهمين الأربعة المتورطين في الواقعة، وتم القبض عليهم، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بتورطهم في دخول الشقة بالخطأ.

وتستمع النيابة المختصة، حاليًا لأقوال المتهمين للوقوف على حقيقة الواقعة، وما إذا كان سقوط المحامي جاء نتيجة دفعهم له من الشرفة، أم بسبب محاولته الهروب أثناء التعدي عليه للإجراءات القانونية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في وقت تكثف فيه أجهزة المباحث جهودها لكشف الملابسات الكاملة للحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

