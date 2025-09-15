الأمن يساعد سيدة مسنة مريضة في البحيرة للوصول إلى المستشفى

في لفتة إنسانية تعكس الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مساعدة سيدة مسنة مريضة غير قادرة على الحركة، عقب بلاغ تلقته شرطة النجدة من ابنها يطلب المساعدة في نقلها لتلقي العلاج.

سرعة استجابة الأجهزة الأمنية

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل السيدة بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط إشادة من الأهالي بسرعة التحرك الإنساني للأمن وتجاوبه مع الحالة.

تفاعل عبر مواقع التواصل

لاقى الموقف إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تقديرهم لدور رجال الشرطة في تقديم الدعم الإنساني إلى جانب مهامهم الأمنية.

