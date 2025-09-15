القبض على صاحب محل سب سيدة صورته خلال مشاجرة مع سائق بالمنوفية

ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد سيارة لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات تستقل سيارة أجرة بالسب والقذف اعتراضًا على تصويرها له بأحد الطرق السريعة بالمنوفية.

تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مالك محل زجاج – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة الأجرة التى كانت تستقلها القائمة على التصوير لخلاف حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.