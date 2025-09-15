الإثنين 15 سبتمبر 2025
القبض على صاحب محل سب سيدة صورته خلال مشاجرة مع سائق بالمنوفية

ألقت  أجهزة الأمن القبض على قائد سيارة لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات تستقل سيارة أجرة بالسب والقذف اعتراضًا على تصويرها له بأحد الطرق السريعة بالمنوفية. 

تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مالك محل زجاج – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع).

 وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة الأجرة التى كانت تستقلها القائمة على التصوير لخلاف حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

