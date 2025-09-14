المشدد 10 سنوات لعناصر تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالصف

قضت جنايات الجيزة بمعاقبة 3 لصوص بقرية الشرفا جنوب الصف، بالسجن المشدد 10 سنوات في واقعة اتهامهم بسرقة "مزراع غمازة" عن طريق الإكراه في الطريق العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "زياد.ع"، و"أحمد.و"، و"عرفات.س"، في القضية رقم 8954 لسنة 2025 جنايات الصف، والمقيدة برقم 162 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، وجه لهم تهمة سرقة المجني عليه "عمرو. ر" بطريق الإكراه الواقع عليه، بان حال سير الأخير بدراجته النارية قاموا بطرحه وإسقاطه أرضا، وما أن ظفروا به أشهر الأول "زياد" في وجهه سلاحا ناريا "طبنجة"، وأطلق عليه أعيرة مهددا إياه بإلحاق الأذي به إن لم يرضخ له ويسلمه ما بحوزته، وأعقب المتهمان الثاني والثالث ذلك بأن استل كل منهما أداة "عصا حديدة"، مُتعدين عليه بها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، والاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول والمبلغ المالي خاصته.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا " مسدس"، وذخائر وعصا حديدة، دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجني عليه وأكد أنه حال استقلاله دراجته النارية فوجئ بالمتهمين وآخر مجهول ملثمين مستقلين دراجتين يأمرونه بالتوقف ومحاولة الهروب قاموا بالاصطدام به واسقطوا أرضا، وأشهر الأول سلاحا ناريا في وجهع وأطلق أعيرة نارية، وحاول الفرار بدراجته النارية إلا أن قام المتهم الثاني والثالث بالتعدي عليه ضربا بعصا حديدية من أجل أن يستولوا على الدراجة وهاتفه ومبلغ مالي كان بحوزته، وعزي قصدهم سرقته كرهًا عنه.

