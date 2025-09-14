أخبار الفن اليوم: تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر بالقدم.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد كروان مشاكل.. أسعار حفل أنغام بدبي.. انتهاء أزمة فيلم آخر المعجزات

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الاحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

كشف الشاعر رمضان محمد تفاصيل جديدة عن إصابة تامر حسني بكسر في القدم، وتطلب الأمر نقله للمستشفى.



وقال رمضان محمد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “كنت بكلمه وقالي إنه عنده كسر في قدمه بقاله أسبوعين واللي عرفته أنه بياخد جلسات طبيعي وبيروح المستشفى”.

قررت الإعلامية ريهام سعيد التنازل عن قضيتها ضد أحد مشاهير الـ"تيك توك"، وذلك بعد أن أيدت المحكمة سجنه لمدة عامين بتهمة السب والقذف والإساءة إليها.



وكتبت ريهام منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت خلاله: “أنا قررت أني أتنازل عن قضية كروان، العفو عند المقدرة، وأنا قادرة أعمل ده، لأني متأكدة أنه معملش كده من دماغه”.

كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن الأمر يبقى في النهاية “قسمة ونصيب” وكل شيء بيد الله.



وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2:“ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد.. ليه لأ؟”

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي في دبي وذلك يوم 12 ديسمبر المقبل، بجانب استعدادها لإحياء مجموعة حفلات أخرى.



وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام في دبي 12 ديسمبر أسعار التذاكر، والتي بدأت من 7 آلاف جنيه وحتى 47 ألف جنيه.

ولفتت الفنانة أنغام الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث نشرت مديرة أعمالها راندا رياض، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” عبر خاصية “الستوري”، صورة للفنانة.

وظهرت أنغام في الصورة برفقة عدد من النجوم منهم: الفنان أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب.

قال الدكتور محمود محيي الدين: إن ترتيب القوى الاقتصادية العالمية قد تغيرت إذ خرجت بريطانيا من بين الدول الخمس الكبرى، وحلت الهند في المركز الثالث عالميا بعد أمريكا والصين، وبينما تتفوق الصين على الولايات المتحدة في 60 مؤشر من بين 66 مؤشرًا بحسب نيويورك تايمز، فإن الولايات المتحدة تبني تحالفات اقتصادية وتجارية للمنافسة.

أنهي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال أزمة فيلم آخر المعجزات للمخرج عبدالوهاب شوقي وقرر إجازة عرضه بسينمات مصر.

والفيلم كان من المقرر عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة العام الماضي وقررت الرقابة منعه قبل الافتتاح ب٢٤ ساعة فقط، ويعرض العمل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام.

قال الفنان ياسر جلال إنه اختار القيام ببطولة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من أجل التغيير، والظهور بثوب فني جديد للجمهور، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.



