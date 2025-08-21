الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

2 مليون مشاهدة لأغنية "نسيت اسمي" لـ آمال ماهر (فيديو)

أغنية نسيت اسمي
أغنية نسيت اسمي

حققت أغنية “نسيت اسمي” للمطربة آمال ماهر، 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ طرحها ضمن أغاني ألبومها الجديد والذي يأتي بعنوان “حاجة غير”.

أغنية نسيت اسمي 

أغنية “نسيت اسمي”، من كلمات نادر عبد الله، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية نسيت اسمي 

تقول كلمات الأغنية: “نسيت اسمي نسيت كنت في حياتك ايه.. نسيت شكلي وبتشبه عليا كمان.. خدتك الدنيا سيبتها مني تاخدك ليه.. كأنك كنت متلكك علي النسيان.. معايا ازاي بتتصرف بـ لا مبالاه.. وقادر عادي من بعدي تعيش في هدوء.. يا بني آدم طب ازعل ع اللي سوا عشناه.. بدل ماأنت بتتعامل ب قلة ذوق”. 

