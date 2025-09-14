الأحد 14 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

ياسر جلال يكشف سبب اختياره لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

ياسر جلال
ياسر جلال

قال الفنان ياسر جلال إنه اختار القيام ببطولة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من أجل التغيير، والظهور بثوب فني جديد للجمهور، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

 

وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إنه لم يقدم الكوميديا من قبل في الدراما التليفزيونية، بالرغم من أنه شارك في اعمال فنية كوميدية بالسينما مثل دوره في فيلم “أمير البحار”

 

وتابع ياسر إن مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” سيكون مفاجأة للجمهور وكل الأبطال يسظهرون بشكل جديد ومختلف للغاية

مسلسلات رمضان 2026

وكان الفنان  ياسر جلال كشف عن خوضه السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل درامي جديد يحمل اسم “كلهم بيحبوا مودي”، والذي بدأ التحضير له منذ عدة أيام، وينتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية.


ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة ميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وهدى الاتربي وأيتن عامر ويمنى طولان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

من جانب آخر وأنهى الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” جميع مشاهد العمل داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لعرضه في نهاية الموسم. 

 

وتشهد أحداث المسلسل خلافات زوجية بين المذيع الذي يلعب دوره ياسر جلال، وزوجته الطبيبة النفسية التي تلعب دورها الفنانة أروى جودة، بسبب تربية ابنهما.

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر  

يشارك في مسلسل “للعدالة وجه آخر” بجانب ياسر جلال كل من: نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.  

