2 مليون مشاهدة لأغنية "عقدة حياته" لـ آمال ماهر على يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية “عقدة حياته” للمطربة آمال ماهر 2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، ضمن ألبومها الجديد الذي جاء بعنوان “حاجة غير”.

أغنية عقدة حياته

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان نور عز العرب، توزيع موسيقي علي شاكر.

وتقول كلمات الأغنية: “لسه انا عقدة حياته اللي ماتفكتش لسه , واللي تاعباه من زمان.. حب يرجع بس كان الوقت فاته , حب ينساني افتكرني اكتر كمان.. لسه انا اكبر خسايره بس مش قاصده اني اعايره ولا اضايقه بكلمتين.. عادي جدا لو يشوف كان فين معايا , يكتئب لو شاف بقي من غيري فين.. انا فرصة عمره اللي خسرها.. طب ليه مامسكش زمان فيها.. انا فرحه عشان تاني يجي غيرها.. يفضل 100 سنة مستنيها”.

ألبوم آمال ماهر الجديد

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغانٍ وهما كالآتي، مضمونة، اتراضيت، خبر عاجل، حاجة غير، رقم واحد، ليه سكتوا، يا جبروتك، لو لينا عمر، نسيت اسمي، عقدة حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.