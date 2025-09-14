الرقابة تنهي أزمة فيلم آخر المعجزات وتجيز عرضه بدور السينما

أنهي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال أزمة فيلم آخر المعجزات للمخرج عبدالوهاب شوقي وقرر إجازة عرضه بسينمات مصر.



فيلم آخر المعجزات

والفيلم كان من المقرر عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة العام الماضي وقررت الرقابة منعه قبل الافتتاح ب٢٤ ساعة فقط، ويعرض العمل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام.

وفيلم "آخر المعجزات" من إنتاج (2024) يحكي قصة صحفي يُدعى يحيى يعمل في قسم الوفيات، يتلقى مكالمة من شيخٍ متوفٍ يريد مقابلته، ليكتشف يحيى أن قصته تتناول العلاقة بين عالمي الروح والمادة، والفيلم مقتبس عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم للأديب نجيب محفوظ.

