ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد أحد مشاهير الـ"تيك توك"

قررت الإعلامية ريهام سعيد التنازل عن قضيتها ضد أحد مشاهير الـ"تيك توك"، وذلك بعد أن أيدت المحكمة سجنه لمدة عامين بتهمة السب والقذف والإساءة إليها.

وكتبت ريهام منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت خلاله: “أنا قررت أني أتنازل عن قضية كروان، العفو عند المقدرة، وأنا قادرة أعمل ده، لأني متأكدة أنه معملش كده من دماغه”.

وأضافت ريهام: “سأتنازل عن القضية بعد أن يتعهد رسميا أن سيرتي واسمي مش هاتيجي تاني في أي فيديوهات أو حوارات، وأنا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

استئناف حبس كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

