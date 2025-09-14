الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة تامر حسني

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

كشف الشاعر رمضان محمد تفاصيل جديدة عن إصابة تامر حسني بكسر في القدم، وتطلب الأمر نقله للمستشفى.

تفاصيل  إصابة تامر حسني 

وقال رمضان محمد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “كنت بكلمه وقالي إنه عنده كسر في قدمه بقاله أسبوعين واللي عرفته أنه بياخد جلسات طبيعي وبيروح المستشفى”.

وأضاف: بيروح المستشفي كل يوم بيعمل جلسة ويروح لحد من يرجع طبيعي تاني لانه لسه في زكة في قدمه.

وكشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، عن سبب دخول تامر حسني المستشفى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه جمعته مكالمة بينه وبين نجم الجيل.

وقال رمضان على صفحته بـ"فيس بوك" إن تامر حسني أخبره بأنه في المستشفى من أجل كسر في قدمه ويعالجه منذ فترة. 

وتابع: "تامر حسني ده حوار كبير بجد، بقى لنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل وعادي جدًّا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر”.

 

وأضاف: “فجأه النهارده بكلمه يقول لي أنا في المستشفى، علشان في كسر في رجلي وبعالجه من فترة، ولا حد يعرف ولا قال ولا اشتكى ولا حب يدي طاقة سلبية للناس اللي بيكلموه”.

 

وتابع: “بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جدًّا يتكرر وألف سلامة عليك ياتيمو”.

وأمس استجاب الفنان تامر حسني لمقترح معجبة، وقرر بناء على مقترحها إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

وقال نجم الجيل على صفحته بـ"فيس بوك": شُفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيَّ الرايقة أنا فعلًا فكرت يا هالة في كده وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة  لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة  نفسي أقدملكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد".

وأضاف:" شجعتيني يا هالة والله إيه رأيكم يا شباب ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده قولولي رأيكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حسني إصابة تامر حسني الفنان تامر حسني الشاعر رمضان محمد تفاصيل إصابة تامر حسني

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads