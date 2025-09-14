الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة تامر حسني

كشف الشاعر رمضان محمد تفاصيل جديدة عن إصابة تامر حسني بكسر في القدم، وتطلب الأمر نقله للمستشفى.

تفاصيل إصابة تامر حسني

وقال رمضان محمد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “كنت بكلمه وقالي إنه عنده كسر في قدمه بقاله أسبوعين واللي عرفته أنه بياخد جلسات طبيعي وبيروح المستشفى”.

وأضاف: بيروح المستشفي كل يوم بيعمل جلسة ويروح لحد من يرجع طبيعي تاني لانه لسه في زكة في قدمه.

وكشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، عن سبب دخول تامر حسني المستشفى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه جمعته مكالمة بينه وبين نجم الجيل.

وقال رمضان على صفحته بـ"فيس بوك" إن تامر حسني أخبره بأنه في المستشفى من أجل كسر في قدمه ويعالجه منذ فترة.

وتابع: "تامر حسني ده حوار كبير بجد، بقى لنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل وعادي جدًّا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر”.

وأضاف: “فجأه النهارده بكلمه يقول لي أنا في المستشفى، علشان في كسر في رجلي وبعالجه من فترة، ولا حد يعرف ولا قال ولا اشتكى ولا حب يدي طاقة سلبية للناس اللي بيكلموه”.

وتابع: “بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جدًّا يتكرر وألف سلامة عليك ياتيمو”.

وأمس استجاب الفنان تامر حسني لمقترح معجبة، وقرر بناء على مقترحها إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

وقال نجم الجيل على صفحته بـ"فيس بوك": شُفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيَّ الرايقة أنا فعلًا فكرت يا هالة في كده وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة نفسي أقدملكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد".

وأضاف:" شجعتيني يا هالة والله إيه رأيكم يا شباب ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده قولولي رأيكم".

