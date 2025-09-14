محمود محيي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى

قال الدكتور محمود محيي الدين: إن ترتيب القوى الاقتصادية العالمية قد تغيرت إذ خرجت بريطانيا من بين الدول الخمس الكبرى، وحلت الهند في المركز الثالث عالميا بعد أمريكا والصين، وبينما تتفوق الصين على الولايات المتحدة في 60 مؤشر من بين 66 مؤشرًا بحسب نيويورك تايمز، فإن الولايات المتحدة تبني تحالفات اقتصادية وتجارية للمنافسة.

صالون ماسبيرو الثقافي

وتوقع محيي الدين في حديثه بصالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل اليوم، أن تتفوق الصين على أمريكا لتحتل المركز الأول عالميا خلال أقل من عشر سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار الأسبق ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: إن الاقتصاد الكلاسيكي القائم علي الأرض والشعب والموارد والإدارة قد تغير ليصبح قائمًا بالأساس على الإنسان والأفكار، وهو ما يعطي فرصة كبيرة لمصر في بناء المستقبل.

وبشأن الوضع الإقليمي العربي أشاد محيي الدين بتجربة الآسيان التي تعمل فيما هو موضع اتفاق وتتفادي ما هو موضع خلاف وتنحي السياسة لصالح الاقتصاد، وهو ما يجب أن يكون حاضرًا في التجربة العربية.

شارك في النقاش بصالون ماسبيرو نخبة من الكتاب والمثقفين، وأدار اللقاء الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الانتاج الإعلامي، بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.