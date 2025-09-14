الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آمال ماهر عن الزواج: لا أمانع التجربة لو توافرت الظروف (فيديو)

امال ماهر، فيتو
امال ماهر، فيتو

كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن الأمر يبقى في النهاية “قسمة ونصيب” وكل شيء بيد الله.

 

آمال ماهر تعلق علي فكرة خوضها تجربة الزواج 
 

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2:“ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد.. ليه لأ؟”


 

ووجهت آمال رسالة مؤثرة لجمهورها، معربة عن امتنانها الكبير لدعمهم المتواصل، مضيفة: “شكرًا للجمهور، إنتو سبب وجودي وسبب أماني وثقتي في نفسي، ويارب المحبة دي تزيد دايمًا.”


 

كما تحدثت عن حفلها المنتظر مع الفنان مدحت صالح المقرر إقامته في قصر عابدين يوم 5 أكتوبر المقبل، موضحة أنها ستبدأ بروفات الحفل قريبًا، وأن إيرادات التذاكر ستُخصص لبناء بيوت للفقراء، معربة عن سعادتها الكبيرة بمشاركة مدحت صالح الغناء في ليلة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمال ماهر تعلق علي فكرة خوضها تجربة الزواج الفنانة امال ماهر امال ماهر زواج امال ماهر

مواد متعلقة

2 مليون مشاهدة لأغنية "نسيت اسمي" لـ آمال ماهر (فيديو)

2 مليون مشاهدة لأغنية "عقدة حياته" لـ آمال ماهر على يوتيوب (فيديو)

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads