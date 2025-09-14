آمال ماهر عن الزواج: لا أمانع التجربة لو توافرت الظروف (فيديو)

كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن الأمر يبقى في النهاية “قسمة ونصيب” وكل شيء بيد الله.

آمال ماهر تعلق علي فكرة خوضها تجربة الزواج



وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2:“ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد.. ليه لأ؟”





ووجهت آمال رسالة مؤثرة لجمهورها، معربة عن امتنانها الكبير لدعمهم المتواصل، مضيفة: “شكرًا للجمهور، إنتو سبب وجودي وسبب أماني وثقتي في نفسي، ويارب المحبة دي تزيد دايمًا.”





كما تحدثت عن حفلها المنتظر مع الفنان مدحت صالح المقرر إقامته في قصر عابدين يوم 5 أكتوبر المقبل، موضحة أنها ستبدأ بروفات الحفل قريبًا، وأن إيرادات التذاكر ستُخصص لبناء بيوت للفقراء، معربة عن سعادتها الكبيرة بمشاركة مدحت صالح الغناء في ليلة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.