محافظ بني سويف يتابع استعدادات الصحة لحملة "بداية" لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، خطة استعدادات المديرية لانطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الحملة المقرر تنفيذها بدءًا من غدٍ الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، والتي تهدف إلى التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

غدًا.. إنطلاق حملة بداية التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنويه عن الحملة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مؤكدًا أهمية تكاتف الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التي تنفذها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها، في إطار دعم جهود الدولة للاهتمام بصحة وتنمية الأسرة من خلال إتاحة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، على غرار ما تحقق في المرحلة الأولى من الحملة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المرحلة الثانية تشمل إدارات: ناصر، ببا، وبني سويف، وتستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من الأحد 14 حتى الخميس 18 سبتمبر الجاري، حيث يتم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

ولفت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن الأسبوع الماضي شهد تنفيذ المرحلة الأولى في إدارات: إهناسيا، سمسطا، الفشن، والواسطى، خلال الفترة من 7 حتى 11 سبتمبر، وحققت نجاحًا ملموسًا في الوصول إلى الفئات المستهدفة.

توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة شيماء إمام، مدير إدارة تنظيم الأسرة بـ مديرية الصحة ببني سويف، أن الحملة توفر باقة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، عبر فرق طبية متخصصة تضم أطباء نساء وتوليد لتوقيع الكشف الطبي.

وأشارت مدير إدارة تنظيم الأسرة بـ مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، إلى أن الوسائل يتم صرفها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية وعيادات تنظيم الأسرة، إلى جانب عقد ندوات توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة ودوره في تحسين الصحة العامة للأسرة والمجتمع.

