قطع المياه عن 3 قرى لإحلال وتجديد محطة رفع أبوصير ببني سويف

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز الواسطى، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم، أي لمدة 13 ساعة كاملة، نتيجة أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة رفع أبو صير.

قطع المياه عن 3 قرى في الواسطى ببني سويف

وأوضحت شركة مياه الشرب ببني سويف، في بيان لها، أن القرى المتأثرة بقطع المياه هي: أبو صير الملق، معصرة أبو صير، مناشي أبو صير، حيث سيتوقف خلال تلك الفترة تشغيل محطات مياه معصرة أبو صير الجديدة والقديمة بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من الأعمال المقررة.

وأكدت شركة مياه بني سويف، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي ضمن خطتها المستمرة لتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق انتظام أكبر في ضخ المياه الصالحة للشرب بشكل آمن ومستمر.

وفي هذا السياق، وجهت شركة مياه بني سويف، اعتذارها للمواطنين عن فترة الانقطاع، مشددة على أن الأعمال الجارية ضرورية لضمان استقرار الخدمة خلال الفترات المقبلة. كما ناشدت الأهالي وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية بضرورة تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه مسبقًا، تحسبًا لفترة التوقف المعلن عنها.

سيارات مياه وخط ساخن للتعامل مع المشكلات

وأشارت شركة مياه بني سويف، إلى أنها خصصت سيارات محملة بمياه الشرب النقية ستتواجد بالمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الحاجة، لضمان عدم حدوث أي معوقات أو مشكلات طارئة، مؤكدة حرصها على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

كما أكدت شركة مياه بني سويف، على إمكانية التواصل الفوري مع فرق الدعم الفني وغرف الطوارئ من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، حال وجود أي مشكلة تتعلق بانقطاع المياه أو الحاجة إلى طلب سيارة مياه خلال فترة الانقطاع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الشركة المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، وحرصها على تحسين مستوى الخدمات بما يواكب احتياجات المواطنين ويضمن استدامة الموارد المائية.

