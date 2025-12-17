أبرزها نهائي كأس الإنتركونتيننتال، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المثيرة، أبرزها نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان بطل أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا اللاتينية، إلى جانب مباريات كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) وكأس ملك إسبانيا.

نهائي كأس القارات (إنتركونتيننتال)

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو - الساعة 7 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD.

كأس ملك إسبانيا

تالافيرا ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة MBC مصر 2.

ريال مدريد، فيتو

كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)

مانشستر سيتي ضد برانتفورد - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

نيوكاسل ضد فولهام - الساعة 10:15 - قناة بي إن سبورت 3 HD.

دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين)

مسار ضد ديروط - الساعة 2:30 مساء.

أبو للأسمدة ضد الترسانة - الساعة 2:30 مساء.

موسم استثنائي لباريس سان جيرمان

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق البطولة السادسة له هذا الموسم عندما يواجه فلامنجو الليلة لحساب نهائي كأس القارات فيفا 2025 في العاصمة القطرية الدوحة؛ ليكمل موسمًا تاريخيًّا للنادي الفرنسي.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا بالإضافة للسوبر الأوروبي والسوبر المحلي الفرنسي، لذلك في حالة فوزه بكأس القارات للأندية سيكون صاحب السداسية التاريخية في إنجاز فريد يحسب له في موسم 2025.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام فلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية

ومن المنتظر أن يعتمد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، على الأسماء التالية أمام فلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: زائير إيمري – لوكاس بيرالدو – ماركينيوس – نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا – جواو نيفيز – لي كانج إن.

خط الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.