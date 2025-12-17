الأربعاء 17 ديسمبر 2025
خارج الحدود

فنزويلا ترد على حصار ترامب النفطي: قرار غير عقلاني ويهدد الاستقرار

الرئيس الفنزويلي،
الرئيس الفنزويلي، فيتو
اعتبرت الحكومة الفنزويلية أن الحصار الأمريكي على ناقلات النفط، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، قرار غير عقلاني ويهدد الاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت القاهرة الإخبارية.

 

وكان ترامب قد صرح الأربعاء بأن فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن حجم الأسطول سيزداد، وأن الصدمة التي ستتلقاها البلاد ستكون "غير مسبوقة" حتى تعيد إلى الولايات المتحدة كل النفط والأراضي والأصول التي وصفها بأنها "مسروقة".

 

وأوضح ترامب أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، يستخدم النفط لتمويل أنشطة تشمل الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، مؤكدًا فرض حصار شامل على جميع ناقلات النفط المرخصة التي تدخل أو تخرج من فنزويلا، بالإضافة إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الذين أرسلهم النظام إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن.

