آخر تطورات قضايا "الدجوي" في المحاكم.. انتداب خبير لرصد مخالفات مؤسسة دار التربية أثناء إدارة "أحمد".. وتأجيل دعوى الحجر لضم محضر السرقة

تشهد قضية الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، تطورات متسارعة تكشف عن صراع عائلي محتدم حول الميراث والثروة.

البداية كانت ببلاغ عن واقعة سرقة فيلا العائلة داخل منتجع النخبة بمدينة 6 أكتوبر، لكن سرعان ما تحولت القضية إلى ملف شائك يتصدر اهتمام الرأي العام، بعدما طفت على السطح تفاصيل دعاوى حجر، وأكثر من 20 قضية متبادلة بين أفراد الأسرة، لتصبح واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر.

تكليف خبير لفحص شركة دار التربية برئاسة أحمد الدجوي

آخر تلك التطورات، تكليف المحكمة الاقتصادية بانتداب خبير من جدول خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لمراجعة تشكيل مجلس الإدارة الخاص بشركة دار التربية برئاسة أحمد الدجوي والأعمال التي قام بها المرحوم ومعاونيه بعد عزلهم الدكتورة نوال من مجلس إدارة الشركة، ورصد أي مخالفات.



وكلفت المحكمة الخبير بالفحص والإطلاع على الأوراق الخاصة بشركة دار التربية ومستنداتها المقدمة في الدعوى والانتقال إلى مقر الشركة للاطلاع على كافة المستندات والأوراق والدفاتر وسجلات الشركة والميزانيات وتقارير مكتب الحسابات الخاص بالشركة، وذلك وصولا لبيان العلاقة التي تربط طرفي التداعي وتاريخها، وبيان عما صدر من تصرفات من المدعى عليهم أضرت بالمدعى وبالمخالفة للائحة الشركة وسببها.

وبيان عما إذا كان المدعى عليهم بصفاتهم قد ارتكبوا لغة أعمال مضره بالشركة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ماهية تلك الأعمال وما ترتب عليها من ضرر للمدعى وعما اذا كان قد تم الدعوة للجمعية العامة العادية المؤرخة ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٤ وفق صحيح الإجراءات وبيان ما تم فيها من إجراءات وسببها وطريقة التصويت فيها والقرارات التي تم اتخاذها بناء على هذا التصويت واثبات من له حق الاعتراض وكيفية اعتراضه وعما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت الصالح فئة معينة وبيان سبب الدعوة لانعقاد هذه الجمعية من عدمه، وعما اذا كانت قد تشكلت وفق صحيح القانون واثبات من حضر فيها ومن له حق التصويت فيها ونصابها واجراءاتها.

وما إذا كانت هذه الجمعية قد اتخذت ثمة قرارات شابها البطلان طبقا للتمثيل النسبي لما الحد من قرارات، وعما اذا كان قد تم اخطار المدعيات بالحضور لتلك الجمعية أخطار موافق للقانون ونظام ولائحه الشركة وتقديم ما يفيد ذلك على وجه رسمي، وعما اذا كانت تلك الجمعية قد اصابت الشركة بثمة ضرر وبيان ماهيه هذا الضرر وبيان هيكل المساهمين في الشركة وحصة كلا من المدعيات وأسهم كلا منهم على حده وبيان طريقة التداوال الأسهم في الشركة سواء بأى طريقه وفق للنظام الأساسي لها وكيفيه اثبات هذا التداول بسجلات الشركة.

وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية والغير حكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.

وحددت أمانة قدرها عشرة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعيات بإيداعها خزينة المحكمة، وحددت جلسه 30/7/2025 النظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وبجلسه 27/8/2025 لنظرها في حالة سدادها.

وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين مع ارفاق نسخة الكترونية من التقرير على فلاش ميموري بصيغة (ورد) وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه خلال الأجل المحدد.

بلاغ بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي

كما قررت محكمة الجيزة مدني، إعادة دعوى تطالب بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال بشركة دار التربية في جامعة MSA لصالح إحدى الحفيدات للمرافعة، لإدخال ورثته، وتصحيح الشكل وتحديد جلسة 15 يوليو لها.

تأجيل دعوي الحجر علي نوال الدجوي

أما فيما يخص دعوي الحجر، فقد قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل الدعوى المقامة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر عليها، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوى لضم محضر السرقة.

سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي

وكانت النيابة العامة قد أسدلت الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدا لأواصر القربى، وتعزيزا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

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