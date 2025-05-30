الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

يوجد آثار مهدئات، العينة الحشوية لـ أحمد الدجوي تكشف مفاجأة

أحمد الدجوي
أحمد الدجوي

كشفت العينة الحشوية لـ الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وجود آثار مهدئات ومنظم ضربات قلب، وعدم وجود آثار مواد مخدرة.

وأمرت جهات التحقيق بإعادة نتيجة العينة للطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، هل طبيعي أم توجد شبهة جنائية.

 

كانت جهات التحقيق قد قررت إعادة معاينة مسرح واقعة وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وذلك في ضوء مستجدات تتعلق بالسلاح المعثور عليه بشقته موقع الحادث في 6 أكتوبر.
 

القرار جاء بعدما تبين أن أحد الأسلحة المضبوطة في موقع الحادث، وهو من ماركة "سيج ساور" ويحمل لونا فضيا وأسود، لا يندرج ضمن قائمة الأسلحة الثلاثة المرخصة باسم المتوفى، والتي تعود جميعها إلى طرازات مختلفة تماما.


 وبناء عليه قررت الأجهزة الأمنية إعادة المعاينة مرة أخرى، بعدما أثارت هذه المعلومة شكوك جهات التحقيق حول كيفية دخول هذا السلاح إلى مكان الواقعة، بهدف الوقوف على تفاصيل جديدة قد تكشف غموض الحادث.

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