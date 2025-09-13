كٌتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي لأعضاء الأهلي

أعدت إدارة النادي الأهلي كتيبًا يتضمن جميع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقاد الاجتماع الخاص المقرر يوم الجمعة المقبلة.

ويتم توزيع الكتيب على الأعضاء في مقر النادي بالجزيرة وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة؛ بهدف اطلاعهم بشكل كامل على تفاصيل التعديلات قبل موعد الاجتماع الخاص، وذلك إيمانًا بحق الجمعية العمومية، في التعرف على تلك التعديلات، باعتبارها السلطة العليا، وصاحبةُ الحق في رسم مستقبل الأهلي واعتماد لائحته الأساسية.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة الفاعلة في الاجتماع الخاص يوم الجمعة المقبل؛ من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. كما ناشد النادي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

