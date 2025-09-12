اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره الفتح بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة على استاد الإنماء، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

وسجل حسام عواد هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 22، ثم تعادل الفتح في الدقيقة 33 عن طريق ماتياس فارجاس.

ثم سجل الهدف الثاني والثالث لفريق الاتحاد اللاعب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 35 و39.

وتلقي مراد باتنا لاعب الفتح البطاقة الحمراء في الدقيقة 1+45 بسبب الحصول على إنذارين.

فيما تلقى راجكوفيتش لاعب الاتحاد البطاقة الحمراء في الدقيقة 58.

وسجل هدف الفتح الثاني اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 69.

وأضاف مهند الشنقيطي الهدف الرابع لفريق الاتحاد بالدقيقة 1+90.

التشكيل اتحاد جدة أمام الفتح

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - معاذ فقيهي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - صالح الشهري - ستيفن بيرجوين.

وغاب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد، أمام الفتح، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبتلك النتيجة يحتل فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من مباراة وحيدة، في المقابل يحتل الفتح بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط.

