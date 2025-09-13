تحركات هادئة داخل مجلس الأهلي لبحث أزمة اعتذار الخطيب

يواصل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاتهم الودية اليوم السبت، لبحث أزمة اعتزار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء القادمة، وإقناعه بالعدول عن قراره.

من ناحية أخرى يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة إنبي غدا، حيث يدخل الفريق معسكر مغلق الليلة استعدادا لمباراة الفريق البترولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة غدا الأحد على استاد المقاولون العرب، والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

